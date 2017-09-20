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Beşiktaş'a büyük şok! PFDK'ya sevk edildi

Beşiktaş'a büyük şok! PFDK'ya sevk edildi.16831
  • Giriş : 20.09.2017 / 17:55:00

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş ile ilgili kararını verdi.

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Beşiktaş'a 'talimatlara aykırı haraketleri' nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu cezayı kesti. Beşiktaş, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

TFF'nin resmi sitesinden PFDK sevklerine ilişkin yapılan açıklama şöyle: "Beşiktaş Kulübü'nün 'talimatlara aykırı hareketleri' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve 2017-2018 Sezonu Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu Müsabakaları Statüsü'nün Ek-2. 2/b. ve 2/c. maddeleri uyarınca,

Ümraniyespor Kulübü'nün 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve 2017-2018 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün Ek-2. 2/c. maddesi uyarınca,  İstanbulspor Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve 2017-2018 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün Ek-2. 2/c. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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