Beşiktaş'a büyük şok! PFDK'ya sevk edildi
Beşiktaş'a 'talimatlara aykırı haraketleri' nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu cezayı kesti. Beşiktaş, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
TFF'nin resmi sitesinden PFDK sevklerine ilişkin yapılan açıklama şöyle: "Beşiktaş Kulübü'nün 'talimatlara aykırı hareketleri' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve 2017-2018 Sezonu Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu Müsabakaları Statüsü'nün Ek-2. 2/b. ve 2/c. maddeleri uyarınca,
Ümraniyespor Kulübü'nün 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve 2017-2018 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün Ek-2. 2/c. maddesi uyarınca, İstanbulspor Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve 2017-2018 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün Ek-2. 2/c. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
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