Beşiktaş'a büyük şok! Quaresma ve Pepe yok
Dünya Kupası'nda ülkeleri Portekiz formasıyla ter döken Pepe ve Quaresma'nın, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçında oynayamayacağı öğrenildi.
Kupadan elendikten sonra tatile çıkan iki yıldız futbolcu, izinlerinin devam etmesi sebebiyle B36 Torshavn ile Titograd Podgorica eşleşmesinin galibi ile 26 Temmuz’da gerçekleştirilecek ön eleme karşılaşmasında Siyah-Beyazlı takımı yalnız bırakabilir.
Dünya Kupası’nda Hırvatistan ile final oynamaya hak kazanan Kartal’ın başarılı stoperi Domagoj Vida da tıpkı Pepe ve Quaresma gibi turnuvanın ardından izinli olacak. Ancak 29 yaşındaki futbolcunun, Portekizli 2 yıldıza göre Avrupa Ligi ön eleme maçlarına yetişmeme ihtimali daha yüksek.
FANATİK
DİĞER HABERLER
Galatasaray'dan bir isim daha ayrıldı
Lionel Carole'ün Galatasaray ile yollarını ayırdığı öğrenildi.
Galatasaray Adası ile ilgili açıklama geldi!
Galatasaray Adası'nda başlayan yıkım çalışmaları ile ilgili açıklama geldi.
Atiba, Beşiktaş'a bir kez daha imza atıyor
Golcü oyuncu Atiba Hutchinson, Beşiktaş'a bir kez daha imza atıyor.
Volkan: Yük olduğumu anladığım an bırakırım
Tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel, takımı ve kariyerine dair açıklama yaptı.
Fener yeni sezona hazırlıklık için İsviçre'ye gitti
Fenerbahçe kafilesi, yeni sezona hazırlıklık için İsviçre'ye gitti.