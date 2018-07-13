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Beşiktaş'a büyük şok! Quaresma ve Pepe yok

Beşiktaş'a büyük şok! Quaresma ve Pepe yok.21597
  • Giriş : 13.07.2018 / 08:46:00

Quaresma ve Pepe'nin Beşiktaş'ın kritik maçında yer almayacağı öğrenildi.

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Beşik Modelleri

Dünya Kupası'nda ülkeleri Portekiz formasıyla ter döken Pepe ve Quaresma'nın, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçında oynayamayacağı öğrenildi.

Kupadan elendikten sonra tatile çıkan iki yıldız futbolcu, izinlerinin devam etmesi sebebiyle B36 Torshavn ile Titograd Podgorica eşleşmesinin galibi ile 26 Temmuz’da gerçekleştirilecek ön eleme karşılaşmasında Siyah-Beyazlı takımı yalnız bırakabilir.

Dünya Kupası’nda Hırvatistan ile final oynamaya hak kazanan Kartal’ın başarılı stoperi Domagoj Vida da tıpkı Pepe ve Quaresma gibi turnuvanın ardından izinli olacak. Ancak 29 yaşındaki futbolcunun, Portekizli 2 yıldıza göre Avrupa Ligi ön eleme maçlarına yetişmeme ihtimali daha yüksek.

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