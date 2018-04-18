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Beşiktaş'a çılgın Anderson Talisca teklifi

Beşiktaş'a çılgın Anderson Talisca teklifi.14557
  • Giriş : 18.04.2018 / 10:24:00

Beşiktaş yönetimine golcü oyuncu Anderson Talisca ile ilgili teklif geldi.

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Beşiktaş'taki performansı ile göz dolduran golcü oyuncu Anderson Talisca için yönetime ilginç bir teklif geldiği ortaya çıktı.

Benfica kulübü, Beşiktaş dışında Talisca'ya talip olan takımlardan bonservis bedeli olarak 40 milyon euro talep ediyor.

Premier Lig'e ilk yükselen takım olan Wolverhampton kulübü siyah-beyazlılara, "Talisca'dan memnun olduğunuzu biliyoruz. Ama eğer onu seneye almaya düşünmüyorsanız; 21 milyon euro'luk satın alma bedelini kullanın, biz de Talisca'yı sizden 29 milyon euro'ya alalım. Hem 4 milyon euro'luk iki yıllık kiralama bedelini geri alın, hem de 2 yılda oyuncuya ödediğiniz 4 milyon euro'yu kurtarın. Biz de Benfica'ya 40 milyon euro ödemekten kurtulalım. Herkes kazansın" teklifini yaptı.

Beşiktaş yönetiminin bu teklif üzerine teknik heyetle bir görüşme yaptıktan sonra yanıt verebileceğini İngiliz ekibine iletti.

BREZİLYALI yıldız Anderson Talisca, Beşiktaş'ta 74 resmi maçta forma giydi. Sambacı bu periyotta 35 gol atarken, 11 de asist yaptı. Talisca daha önce Benfica formasıyla 78 maçta 20 gol atıp, 4 de asist yapmıştı. Genç yıldız, Beşiktaş'taki performansıyla Brezilya Milli Takımı'na da çağırıldı.

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