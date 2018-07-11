Beşiktaş'a Emre Akbaba'dan olumsuz yanıt
Beşiktaş, yeni sezonda takımdan ayrılan Talisca'nın yerini doldurmak için transfer arayışına girdi. Kara Kartal, Emre Akbaba konusunda Alanya'dan olumsuz cevap aldı.
Kadroda oluşan 10 numara açığını kapatmak adına Aytemiz Alanyaspor’un 10 numarası Emre Akbaba için pazarlıklarını sürdüren Beşiktaş’ın çabaları sonuç vermedi.
Siyah-Beyazlılar, son olarak 25 yaşındaki futbolcu için takas teklifinde bulunurken, yine olumsuz yanıt aldı.
Milli futbolcu için ilk olarak 7 milyon Euro (38 milyon TL) talep eden Turuncu-Yeşilliler ise görüşmeler sonucunda 5 milyon Euro’ya (27 milyon TL) kadar indi. Ancak Siyah-Beyazlı yönetimin, bu rakamlara çıkmadığı öğrenildi.
FANATİK
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