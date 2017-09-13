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Beşiktaş'a kötü haber! Atiba maçta yok!

Beşiktaş'a kötü haber! Atiba maçta yok!.15459
  • Giriş : 13.09.2017 / 15:50:00

Beşiktaş Kulübü'ne ünlü oyuncu Atiba Hutchinson'dan kötü haber geldi.

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Futbolseverlerin heyecanla beklediği Porto-Beşiktaş maçı öncesi siyah-beyazlılara kötü haber geldi. Atiba'nın kasığındaki Ağrı nedeniyle oynayıp oynamayacağı maç saati belli olacak.   

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda bu akşam Porto deplasmanında ilk maçına çıkacak Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi...

Siyah-Beyazlıların orta sahasının önemli isimlerinden Atiba Hutchinson'ın kasığında bulunan Ağrı nedeniyle oynamasının zor olduğunu öğrenildi.

34 yaşındaki Kanadalı futbolcu, iğneyle sahaya çıkma isteğini hocası Şenol Güneş'e bildirirken, son kararın maç saatinde Güneş tarafından verileceği belirtildi.

Atiba'nın yokluğu halinde bu sezon henüz ilk 11'de şans bulamayan Gary Medel veya Tolgay Arslan'ın o bölgede forma giymesi bekleniyor.

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