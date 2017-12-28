Beşiktaş'a kötü haber! Bayern harekete geçti
Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam eden Beşiktaş'a kötü haber geldi. Alman devi Bayern Münih, kadrosuna yeni isimler katıyor.
Devre arasında kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren Bavyera ekibi, Hoffenheim'dan Sandro Wagner'i kadrosuna dahil etmişti.
Bayern Münih, transferdeki ikinci bombayı Atletico Madrid'in Belçikalı yıldızı Yannick Carrasco'yu alarak patlatmayı planlıyor.
İspanyol gazetesi AS'ta yer alan habere göre; Atletico teknik direktörü Diego Simeone, 24 yaşındaki futbolcunun satışına izin verdi.İspanyol ekibi olan sözleşmesi 2022'de sona erecek olan yıldız futbolcuyla Bayern Münih'in İngiliz ekiplerinin de ilgilendiği belirtildi.
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