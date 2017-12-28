Facebook Twitter Rss

Beşiktaş'a kötü haber! Bayern harekete geçti

Beşiktaş'a kötü haber! Bayern harekete geçti.17626
  • Giriş : 28.12.2017 / 10:44:00

Siyah-beyazlıların dişli rakibi Bayern Münih, daha da güçleniyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam eden Beşiktaş'a kötü haber geldi. Alman devi Bayern Münih, kadrosuna yeni isimler katıyor.

Devre arasında kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren Bavyera ekibi, Hoffenheim'dan Sandro Wagner'i kadrosuna dahil etmişti.

Bayern Münih, transferdeki ikinci bombayı Atletico Madrid'in Belçikalı yıldızı Yannick Carrasco'yu alarak patlatmayı planlıyor.

İspanyol gazetesi AS'ta yer alan habere göre; Atletico teknik direktörü Diego Simeone, 24 yaşındaki futbolcunun satışına izin verdi.İspanyol ekibi olan sözleşmesi 2022'de sona erecek olan yıldız futbolcuyla Bayern Münih'in İngiliz ekiplerinin de ilgilendiği belirtildi.

SKORER

Konya'da yangın: 4 kişi öldü

Afganistan'da patlama: 20 kişi can verdi

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Arda: Türkiye'de oynayacağım takım Beşiktaş

Arda: Türkiye'de oynayacağım takım Beşiktaş

Golcü oyuncu Arda Turan, Beşiktaş transferi hakkında net mesajlar verdi.

Aykut Kocaman: Oyuncu göndermemiz gerekli

Aykut Kocaman: Oyuncu göndermemiz gerekli

Teknik adam Aykut Kocaman, takımda değişiklik yapılmasını istiyor.

 

Flaş! İngiliz Kulübü, Arda Turan'ı açıkladı!

Flaş! İngiliz Kulübü, Arda Turan'ı açıkladı!

İngiliz Kulübü Arsenal, golcü futbolcu Arda Turan'ı açıkladı!

Fatih Terim istedi, yönetim harekete geçti!

Fatih Terim istedi, yönetim harekete geçti!

Fatih Terim Eto'o'yu istedi, Galatasaray yönetimi harekete geçti.

 

Galatasaray, çeyrek finalin kapısı araladı

Galatasaray, çeyrek finalin kapısı araladı

Sarı kırmızılı ekip, çeyrek final yolunda önemli bir galibiyet elde etti.

Quaresma'dan iddialar hakkında açıklama

Quaresma'dan iddialar hakkında açıklama

Quaresma'dan basında çıkan haberlerle ilgili açıklama geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya