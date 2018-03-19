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Beşiktaş'a kötü haber! Ünlü oyuncu sakatlandı

Beşiktaş'a kötü haber! Ünlü oyuncu sakatlandı.15890
  • Giriş : 19.03.2018 / 08:03:00

Beşiktaşlı yıldız oyuncu Alvaro Negredo'dan kötü haber geldi.

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Dün akşam Medipol Başakşehir ile karşılaşan ve 3 puanı kaybeden Beşiktaş'a bir üzücü haberde golcü oyuncu Alvaro Negredo'dan geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Mücadelenin 22. dakikasında Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Gary Medel sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Aynı zamanda siyah-beyazlı ekipte 70. dakikada sarı kart gören Adriano'da cezalı duruma düşerek, Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak olan Alanyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Beşiktaş kulübünden yapılan açıklamada, "Alvaro Negredo'nun yapılan tetkikleri sonucu sağ elmacık kemiğinde çökme kırığı tespit edilmiş olup, acil ameliyata alınmıştır. Kırığı düzeltilicek olan futbolcumuz, 1 hafta sonra özel koruyucu yüz maskesi ile antrenmanlara başlayabilecektir." ifadeleri kullanıldı.

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