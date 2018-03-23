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Beşiktaş'a müjde! Sakat oyuncular iyileşti

Beşiktaş'a müjde! Sakat oyuncular iyileşti.13647
  • Giriş : 23.03.2018 / 17:47:00

Son hafta alınan yenilgi ile morallerin bozulduğu Beşiktaş'a güzel haber geldi.

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Büyüyen Beşik

Medipol Başakşehir yenilgisi ile sinirlerin gerildiği ekibe güzel haber geldi. Talihsiz bir sakatlık yaşayan 2 oyuncunun iyileştiği öğrenildi.

Milli takıma giden ve sakat oyunculardan eksik bir şekilde Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ta sakatlardan gelen olumlu haberler teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Medipol Başakşehir maçında aldığı darbeyle sağ elmacık kemiği kırılan ve bir operasyon geçiren Negredo özel bir maskeyle antrenmanlara başladı. İspanyol forvetin, Alanyaspor önünde forma giyme ihtimalinin doğması, Vagner Love'dan beklenen verimi alamayan siyah beyazlıları bir nebze olsun rahatlattı.

Bu sezon takımın oynadığı 26 maçta attığı 47 golün 24'ü Alvaro Negredo, Talisca ve Ryan Babel 3'lüsünden gelirken, İspanyol golcünün son haftalarda ortaya koyduğu asist performansı da göz dolduruyor. Teknik heyet, milli takımlarda bulunan Talisca ve Babel'in performansını da yakından takip ediyor.

Sakatlığı sebebiyle A Milli Takım kampından ayrılan ve sağ kalça adelesinde yırtık tespit edilen Oğuzhan'ın dönüş tarihi de netleşti. Yıldız futbolcunun pazartesi takımla çalışmalara başlayabileceği ve Şenol Güneş'in şans vermesi halinde Alanyaspor'a karşı forma giyebileceği bildirildi.

Öte yandan Beşiktaş'ın hafta sonu A2 takımıyla yapmayı planladığı hazırlık maçı milli takımlarda olan oyuncular ve sakat futbolcuların çokluğu sebebiyle iptal edildi.

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