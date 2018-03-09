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Beşiktaş'a parmağı kırılan Pepe'den müjde

Beşiktaş'a parmağı kırılan Pepe'den müjde.17886
  • Giriş : 09.03.2018 / 09:23:00

Beşiktaş'a parmağı kırılan golcü oyuncu Pepe'den müjdeli haber geldi.

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Ziraat Türkiye Kupası için karşı karşıya geldiği Fenerbahçe maçında parmağı kırılan Pepe'nin Beşiktaş'ın 18 Mart'ta oynayacağı maça yetişeceği öğrenildi.

Sabah Gazetesi'nden Fatih Doğan'ın haberine göre; Fenerbahçe ile oynanan ve 2-2 sonuçlanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sağ ayak başparmağı kırılan, yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanan Pepe'den Beşiktaş teknik heyetine iyi haber geldi.

Trabzon deplasmanında takımdaki yerini alamayan yıldız futbolcunun, yarınki Gençlerbirliği maçında da oynayamayacağı ancak 18 Mart'ta Başakşehir'e karşı özel bandajla mücadele edebileceği belirtildi. Pepe'nin 14 Mart'ta Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern Münih maçında da hocasından görev istediği, futbolcularını tam iyileşmeden sahaya sürmemesiyle bilinen teknik direktör Şenol Güneş'in ise buna sıcak bakmadığı ifade edildi.

SABAH

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