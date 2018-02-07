Beşiktaş'a Talisca ve Tosic'ten müjdeli haber
Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam eden Beşiktaş'a golcü oyuncu Anderson Talisca ve Dusko Tosic'ten güzel haber geldi.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Kardemir Karabükspor ile evinde yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Gençlerbirliği'ni deplasmanda 1-0 yenerek yarı finale yükselen Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Kardemir Karabükspor ile evinde yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sakatlıkları geçen Atiba Hutchinson ve Dusko Tosic takımla çalıştı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki basına kapalı antrenmanda, Gençlerbirliği karşısında görev alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı.
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