Beşiktaş'a teklif geldi! Tosic gidiyor mu?
Beşiktaş'ta forma giyen golcü oyuncu Dusko Tosic'e Celtic'ten teklif geldi. Siyah-beyazlı yönetim, golcü oyuncu için 4 milyon Euro istiyor.
Ara transferde pek çok kulüpten transfer teklifi alan Tosic’in en ciddi talibi İskoç ekibi Celtic. West Ham United ve Tottenham gibi kulüplerin de listesinde bulunan Tosic’in satışı Vida’nın gelmesinden sonra mümkün. Ancak hem stoper hem de sol bek oynayabilen oyuncusunun ucuza gitmesini istemeyen Beşiktaş, 4 milyon pound istiyor. Taraflar arasında süren görüşmelerin olumlu sonuçlanma ihtimali yüksek.
Ancak Beşiktaş’ın fiyat kırma gibi bir düşüncesi yok. Tosic de ayrılmak ve yeni bir maceraya atılmak istemiyor. Ancak Celtic, 3 milyon pounda çıkardığı teklifini 4’e de yükseltirse bu iş bitebilir.
AKŞAM
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