Facebook Twitter Rss

Beşiktaş açıkladı! Vida'nın fiyatı belli oldu

Beşiktaş açıkladı! Vida'nın fiyatı belli oldu.16741
  • Giriş : 05.07.2018 / 09:48:00

Beşiktaş Kulübü, golcü oyuncu Domagoj Vida'nın fiyatını belirledi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Beşiktaş Kulübünden açıklama geldi. Siyah-beyazlılar, golcü oyuncu Domagoj Vida'nın fiyatını belirledi ve pazarlık kapısını 30 milyon Euro'dan açtı.

Sabah Gazetesi'nden Fatih Doğan'ın haberine göre; Geçen sezonun ara transfer döneminde bonservissiz geldiği Beşiktaş'ta Pepe-Tosic ikilisinin gölgesinde kalan Domagoj Vida, Dünya Kupası'ndaki performansıyla değerini iyice artırdı… Everton, Leicester City ve Liverpool'un ilgilendiği Hırvat stoper için şu ana kadar gelen en yüksek teklifin 18 milyon Euro olduğu öğrenildi. Siyah-beyazlılar ise Vida'nın bonservisini 30 milyon Euro olarak belirledi. Başkan Fikret Orman'ın, oyuncuyu transfer etmek isteyen kulüplerle görüşmelerini sürdürdüğü, pazarlıklarda kapıyı bu rakamdan açtığı öğrenildi. Tosic'ten 4.5 milyon Euro bonservis bedelini kasasına koyan, Ricardo Quaresma'yı 8 milyon Euro'ya Çin'e göndermeye hazırlanan Beşiktaş, Vida'yı da 30 milyon Euro'dan satmayı başarırsa toplamda kasasına 228 milyon 360 bin TL koymuş olacak.

Hırvatistan ile Dünya Kupası'nda görev yapan Vida, gruplarda Nijerya, Arjantin, son 16 turunda ise Danimarka maçlarında toplamda 300 dakika görev yaptı

Bakanlar Kurulu'nun yetkileri devredildi

Survivor Merve'nin tesettürlü resmi olay yarattı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Dünya Kupası'nda final maçı Cüneyt Çakır'ın

Dünya Kupası'nda final maçı Cüneyt Çakır'ın

Dünya Kupası'nda final maçını Cüneyt Çakır'ın yöneteceği öğrenildi.

Galatasaray'da Belhanda için karar veriliyor

Galatasaray'da Belhanda için karar veriliyor

Galatasaray'da deneyimli oyuncu Belhanda için karar veriliyor.

 

Pepe, gelen teklifleri elinin tersiyle itti

Pepe, gelen teklifleri elinin tersiyle itti

Tecrübeli oyuncu Pepe, Çin'den gelen teklifleri elinin tersiyle itti.

Süleymanoğlu'nun mezarı açılıyor

Süleymanoğlu'nun mezarı açılıyor

Türkiye'nin efsane haltercisi Naim Süleymanoğlu'nun mezarı açılıyor.

 

Trabzonspor bombayı patlattı! KAP'a bildirildi

Trabzonspor bombayı patlattı! KAP'a bildirildi

Trabzonspor, Slovak orta saha oyuncusu Matus Bero ile görüşüyor.

Adriano, Beşiktaş'ın antremanına katıldı

Adriano, Beşiktaş'ın antremanına katıldı

Golcü oyuncu Adriano, Beşiktaş'ın bugünkü antremanına katıldı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

ABD'nin bilindik isimlerinden Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya