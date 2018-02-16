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Beşiktaş, Alman ekibinin kapısını çaldı

Beşiktaş, Alman ekibinin kapısını çaldı.17626
  • Giriş : 16.02.2018 / 12:07:00

Beşiktaş yönetimi, genç oyuncu Suat için Alman ekibinin kapısını çaldı.

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Sepet Beşik

Beşiktaş'ta transfer hareketliliği yaşanıyor. Beşiktaş, Kenan Karaman ve Mainz'ın orta saha oyuncusu Suat Serdar için harekete geçti.   

Feda döneminde gençlerle ayağa kalkan ancak ardından peş peşe gelen şampiyonluklarla birlikte kadrosunu yıldızlarla donatan Beşiktaş’ta gençlik harekatı başladı.

Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre; yeni sezonda yaş ortalamasını düşürerek kadrosunu revize etmek isteyen Siyah-Beyazlılar, Negredo, Atiba ve Quaresma gibi yaşı ilerleyen isimleri satıp, yerlerine gelecek vadeden isimleri transfer etmeyi planlıyor. Sezon boyunca Avrupa’daki gurbetçi oyuncuları takip eden Kartal’ın takip ettiği isimlere Habertürk ulaştı.

KARTAL'IN SUAT ISRARI

Bir dönem adı Türk takımları ile anılan ve Hannover 96 forması giyen Kenan Karaman ile Mainz’ın orta saha oyuncusu Suat Serdar’ı yakın takibe alan Siyah-Beyazlılar, bu isimler için girişimlerini hızlandırdı. Mukavelesi bu sezon bitecek olan 23 yaşındaki Kenan’la görüşen Kartal, 2021’e kadar sözleşmesi bulunan 20 yaşındaki yetenek Suat için ise Alman ekibiyle temasa geçti. Suat konusunda ısrarcı olan Beşiktaş, Kenan için ise hızlı davranıyor.

GALATASARAY DA İSTİYOR

Siyah-Beyazlılar, Karaman’ın sözleşmesinin bu sezon bitecek olmasını avantaja çevirmeyi planlarken, genç futbolcunun kararını sezon sonuna doğru vereceği belirtildi. 2 oyuncuyu da çok isteyen Beşiktaş’ın karşısına bu transferlerde ezeli rakip çıktı. G.Saray’ın da hem Kenan’ı hem de Suat’ı takip ettiği ve ilerleyen günlerde Kartal ile Aslan’ın bu isimler için kıyasıya bir rekabet içine gireceği öğrenildi.

HABERTURK

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