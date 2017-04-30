Beşiktaş, altyapı için futbol kulübü alıyor!
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan flaş açıklamalar geldi. Orman, bir Futbol kulübü arayışında olduklarını belirtti.
Beeşiktaş başkanı Fikret Orman, Vodafone Arena'daki Divan Kurulu'nda çarpıcı açıklamalar yaptı...
Orman'ın açıklamaları şöyle:
- Şenol Güneş'le yolumuza devam etmek istiyoruz. Gelecek sezon altyapı çalışmalarına daha çok önem vereceğiz.
- Yeni bir tesis yatırımı yapacağız. Altyapıdan oyuncu çıkaramıyoruz.
- Her sene 6-7 milyon dolar harcıyoruz ancak yeni oyuncu gelmiyor. En sonunda bu çocukları da kaybediyoruz.
- Bundan dolayı altyapı için bir Futbol takımı satın alacağız.
- Altyapı ekiplerimizin hepsini Ümraniye'deki tesisimizde toplayacağız. Minik takımları Fulya'da bırakacağız.
- Kıskançlık üzerine yapılan dedikodular beni çok üzüyor. Beşiktaş artık yalanlar üzerine kurulu bir kulüp değildir.
- Kimse Beşiktaş'ın mutsuzluğu üzerine planlar yapmasın.
- Bir yandan yatırım yapmak, bir yandan kulübü büyültmek, bir yandan transfer yapmak... Hepsi bir anda zor oluyor.
- Şenol Güneş ve ekibiyle yaptığımız anlaşma 2 artı bir yıldır. Bir yıl da Beşiktaş'ın çıkma hakkı vardır. Şenol Güneş'in öyle bir hakkı yoktur.
- Bir yıl daha sözleşmemiz var. Sözleşmeler çok önemli şeyler değildir. Mutsuzluk olduğu takdirde teknik direktörle devam etme zorlaşır.
HOCAMIZDAN ÇOK MUTLUYUZ
- Biz hocamızla çok mutluyuz. Bir senelik sözleşmesi olmasına rağmen sezon sonu oturup, daha uzun süreli ilişkiler içinde olma gayreti içinde olacağız.
- Kur zararımız yüksek olsa da planlarımız içinde gidiyoruz. Bir sene daha anlaşmamız var. Olsa da olmasa da biz yönetenlerin zihniyeti aynı şekilde devam edecektir.
- Satmadan oyuncu alma şansınız yok, bütçe içinde kalıp son seneyi başarılı şekilde geçirmemiz lazım. Vodafone Arena'nın yatırımı 382 milyon lira tuttu.
- Bu konuda bazı spekülasyonlar yapılıyor. Bu işin fıtratında konuşmak var, ama ahlaksızca konuşmak değildir. Trabzonspor'un stadı 200 milyon küsura mal olmuş da niye bizimki 380 milyon liraya mal olmuş.
- Biz burada deniz seviyesinin eksi beş koduna inmek için bir milyon metreküp hafriyat yaptık. 10 metre yüksekliğinde 2 kilometre uzunluğunda perde oldu.
- Son derece lüks bir stat yaptık. Gidin bahsedilen statları gezin bir de Vodafone Arena'ya bakın. Aralarında dünya kadar fark var.
- Kıskançlık üzerine yapılan dedikodular beni çok üzmektedir.Fulya'daki yerlerimiz için 'bu kadar milyon dolar kira verilecek' denildi. Gidin içerisine bakın bomboş.
- Kiraya vermek için 3-4 milyon dolarlık yeni konsept yapmamız lazım. Aidatlarını ödemek bile dünya masraf tutuyor.
- Oluşturacağımız istikrarla Futbol takımımız daha başarılı hale gelecektir.Allah bize inşallah 4 sene, 5 sene üst üste şampiyonluklar gösterir.
BORÇ 1.760.455.388 LİRA
Denetleme Kurulu başkanı Feyyaz Tuncel Siyah Beyazlıların borcunu açıkladı.
Tuncel'in verdiği rakamlara göre Beşiktaş'ın toplam borcu 1.760.455.388 Lira.
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