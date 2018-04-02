Beşiktaş, Anderson Talisca için kararını verdi
Süper Lig'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Beşiktaş'ta attığı gollerle öne çıkan Talisca için karar verildi.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, gelecek sezonun kadro planlamasını da yapıyor. Siyah beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor karşısında attığı golle takımına 1-0'lık galibiyeti getiren Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca'nın 21 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanma kararı aldı.
Attığı golle Beşiktaş'ı Alanyaspor karşısında uçuran Anderson Talisca için siyah-beyazlı yönetim son kararını verdi: Bonservisi alınacak…
Uzun zamandır geleceği tartışma konusu olan Brezilyalı futbolcunun taliplerinin gitgide artması, oyuncunun tapusunu elinde bulunduran Benfica'nın da iştahını kabartmıştı. Bilindiği üzere 21 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu Beşiktaş'ta olan Talisca'nın durumu geçtiğimiz günlerde finansal açıdan kulüpte masaya yatırıldı. Yönetim, oyuncu için tüm fedakârlığı yapıp bonservisini alma kararı verdi.
Siyah-beyazlılar daha çok Avrupa'da oynamaya sıcak bakan Brezilyalı yıldızı, bonservisini aldıktan sonra talipleri olursa daha yüksek bir rakama elinden çıkaracak. Amaç, 21 milyon Euro'nun üzerine satarak kâr getirecek bir operasyona imza atmak.
Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta fileleri havalandıran Talisca, attığı gollerle bu sezon takımının hem puan hem de para kazanmasını sağladı.
Beşiktaş, bu sezon Brezilyalı oyuncusunun gol attığı lig maçlarında 20 puan toplarken, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin grup mücadelesinde 10 puan elde etti.
Siyah-beyazlı ekip, Talisca'nın etkili olduğu Süper Lig karşılaşmalarında 6 galibiyet ve 2 beraberlikle toplam 15 milyon 400 bin lira performans primini hak etti.
Beşiktaş, Talisca'nın gol attığı 4 Şampiyonlar Ligi maçında ise 3 galibiyet ve bir beraberlikle 5 milyon Euro kazandı.
SABAH
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