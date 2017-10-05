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Beşiktaş, Anderson Talisca'nın tapusunu alacak

Beşiktaş, Anderson Talisca'nın tapusunu alacak.18209
  • Giriş : 05.10.2017 / 08:16:00

Beşiktaş, Anderson Talisca'nın tapusunu almak için harekete geçti.

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Oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Anderson Talisca ile ilgili atağa kalkan Beşiktaş, Devler Ligi'nde bir üst tura çıkarsa 5 milyon avro daha alacak ve Benfica'nın kapısını çalacak.

Geçtiğimiz sezon hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi’nde ortaya koyduğu performansla dünya devlerini peşine takan Brezilyalı oyuncu için Portekiz ekibi ellerini ovuşturmaya başlamış, yıldız oyuncu için 25 milyon avro bonservis bedeli belirlemişti. Bu uçuk bonservis bedeli Manchester United gibi devlere geri adım attırınca siyah-beyazlılar Brezilyalıyı 1 yıllığına daha kiralama şansını yakalamıştı. Şampiyonlar Ligi’nde şu ana kadar firesiz yoluna devam eden Beşiktaş gelirlerini artırınca Talisca’nın tapusu için umutlandı.

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