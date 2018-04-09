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Beşiktaş, Anderson Talisca'yı paraya boğacak!

Beşiktaş, Anderson Talisca'yı paraya boğacak!.17709
  • Giriş : 09.04.2018 / 09:50:00

Beşiktaş yönetimi, Talisca'nın takımda kalması için her şeyi göze aldı.

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Büyüyen Beşik

Beşiktaş'ta oynadığı futbolla göz dolduran golcü oyuncu Anderson Talisca'yı ikna etmeye çalışan yönetim, kesenin ağzını iyice açtı.

Benfica’ya 31 Mayıs’a kadar 21 milyon euro ödeyerek Talisca’nın bonservisini almayı planlayan siyah-beyazlılar, yetenekli oyuncunun 1,5 milyon euro olan yıllık ücretine de ciddi bir zam yapacak. Buna göre genç yıldızın alacağı ücret  en az 2,5 milyon euro seviyesine çıkarılacak.

Göztepe karşısında attığı gol ve yaptığı asistlerle 5-1’lik maçın yıldızı olan Anderson Talisca değerini katlamaya devam etti. 31 Mayıs tarihine kadar Portekiz ekibi Benfica’ya 21 milyon euro ödeyerek Brezilyalı oyuncunun bonservisini satın alma opsiyonu bulunan Beşiktaş Yönetimi kısa süre içinde resmen harekete geçme kararı aldı.

Mali anlamda tüm şartları zorlayarak Talisca’yı kadrosunda tutmak isteyen siyah-beyazlılar ilk olarak yıldız oyuncuyu kalması için ikna etmeye çalışacak. Şampiyon olunması durumunda, Şampiyonlar Ligi’nde bir sezon daha oynadıktan sonra Talisca’yı satmak isteyen yöneticiler, kalmayı kabul etmesi durumunda Brezilyalı oyuncuya maddi açıdan çok cazip bir teklif sunacak. Yıllık ücreti 1,5 milyon euro olan Talisca’ya; Pepe, Quaresma ve Negredo gibi oyuncuların aldığı paraya yakın bir teklif yapılacak. Buna göre genç oyuncuya yıllık en az 2,5 milyon euro teklif edilecek.

Beşiktaş’ın son 2 yılda elde ettiği başarılarda büyük pay sahibi olan Talisca da, Avrupalı dev bir kulüpten teklif gelmezse kalmaya sıcak bakıyor. İngiltere ve İspanya liglerinin üst düzey takımlarından teklif alırsa ayrılmayı planlayan yetenekli oyuncu aksi halde en az 1 sezon daha kariyerine siyah-beyazlı takımda devam etmek istiyor. Futbol hayatının en kritik döneminde bulunan Talisca’nın karar vermek için aceleci davranmadığı ve sezon sonu rotasını çizeceği belirtiliyor.

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