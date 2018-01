Beşiktaş atağa kalktı! Cenk yerine o geliyor!

Avrupa'yı sallayan Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un İngiliz ekibine transferi sonrası, golcü oyuncudan boşalacak yere yeni alternatifler aranıyor.İsmi Fenerbahçe ile anılan İngiliz golcü Daniel Sturridge'e Beşiktaş da talip oldu. Liverpool'da forma şansı bulamayan ve İngiltere Milli Takımı ile Dünya Kupası'na gitmek isteyen 28 yaşındaki futbolcu "Come to" furyasından etkilendiği için Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyor...Cenk Tosun ile yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş'ta forvet arayışları tüm hızıyla sürüyor. Siyah-Beyazlıların bir süredir adı Fenerbahçe ile anılan Liverpool'un 28 yaşındaki golcüsü Daniel Sturridge için düğmeye bastı. İlk görüşmeler olumlu. Beşiktaş, Cenk transferinin açıklanmasının ardından girişimlerini hızlandıracak.Dünyaca ünlü menajerlik şirketi Octagon ile çalışan Daniel Sturridge'in Türkiye temsilciliğini Türk menajer Hasan Anıl Eken yapıyor. İngiliz futbolcunun "Come to" furyasından etkilendiğini söyleyen Eken, "Şartlar oluşursa ve özellikle taraftar isterse Sturridge Beşiktaş'a gelir" ifadesini kullandı.Liverpool'da Firmino, Salah ve Saido Mane gibi isimlerin daha çok şans bulması ile geri plana düşen 28 yaşındaki golcü İngiltere Milli Takımı ile Dünya Kupası'na gitmek için takımından ayrılmak istiyor.Yarım sezon için 2 milyon Euro'ya ikna olacak Daniel Sturridge'in 6 aylığına kiralık olarak gelmesi gündemde. Satın alma opsiyonun ise 15 milyon Euro civarında olacağı tahmin ediliyor.Türkiye'de ismi Fenerbahçe ile anılan İngiliz golcüyü Premier Lig'de, Newcastle United, West Ham United ve Southampton da istiyor. Bu sezon 13 maçta forma şansı bulan Sturridge 3 gol atıp 3 de asist yaptı.Kariyerinde Manchester City ve Chelsea formaları giyen 1.80 boyundaki golcü futbolcu 2013 yılında 15 milyon Euro karşılığında Liverpool'un yolunu tutmuştu. 26 kez İngiltere Milli Takım forması giyen Sturridge'in 8 golü bulunuyor.FANATİK