Beşiktaş, Atiker Konyaspor'u konuk ediyor
Spor Toto Süper Lig’de Beşiktaş, liderliği yeniden ele almak için Atiker Konyaspor ile karşı karşıya geliyor.
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BEŞİKTAŞ: 2
A.KONYASPOR: 0
Başlama saati 20:00 olan mücadeleyi hakem Özgür Yankaya yönetiyor.
Beşiktaş’ta Atiba Hutchinson sakatlığına rağmen oynuyor. Ömer Şişmanoğlu’nun ise sakatlığı bulunuyor. Siyah-beyazlılar Konyaspor engelini geçmeleri durumunda 19. haftayı birinci sırada kapatacak.
İLK 11'LER
Beşiktaş:
Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Ryan Babel, Cenk Tosun.
Yedekler:
Tolga, Beck, Mitrovic, Necip, Gökhan, Tolgay, Aras.
Atiker Konyaspor:
Serkan, Volkan, Vukovic, Skubic, Douglas, Ali Turan, Ali Çamdalı, Ömer Ali, Milosevic, Rangelov, Bajic.
Yedekler: Kaya, Mbamba, Hadziahmetovic, Can Demir, Fofana, Halil İbrahim, Ioan Hora
Beşiktaş’ın yıldızları, 294 gündür kaybetmedikleri Vodafone Arena’da oynayacakları karşılaşmada rakiplerini devirip liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırmanın hesaplarını yapıyor. Oyuncularını bu maça mutlak galibiyet parolasıyla hazırlayan teknik direktör Şenol Güneş, Aykut Kocaman’ın takımı karşısında 90 dakika boyunca mücadele edilmesi talimatını verdi. Takımın başarılı savunmacısı Marcelo’dan Yeşil-Beyazlılar’ın yıldız ismi Riad Bajic’i maç içinde etkisiz kalmasını isteyen şampiyon hoca, Bosnalı yıldızı durdurup etkili hücum hattıyla Konya’yı evlerinden eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor.
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