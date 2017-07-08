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Beşiktaş, Atınç Nukan'ı KAP'a bildirdi!

Beşiktaş, Atınç Nukan'ı KAP'a bildirdi!.17893
  • Giriş : 08.07.2017 / 15:31:00

Beşiktaş Kulübü, Atınç Nukan'ı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

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Beşiktaş Kulübü, Alman takımı RB Leipzig ile 1 yıllık daha kiralanma konusunda anlaşmaya vararak Atınç Nukan'ı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.   

Beşiktaş’tan KAP’a yapılan açıklama şu şekilde;

Atınç Nukan'ın geçici transferi konusunda RB Leipzig kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.

RB Leipzig kulübüne 2017-2018 sezonu kiralama bedeli olarak 200.000 Avro ödenecektir.

Oyuncunun transfer haklarının nihai satın alma opsiyonu 3.000.000 Avro olup Şirketimize aittir.

Oyuncuya 2017-2018 sezonunda 800.000 Avro garanti ücreti ve 4.000 Avro puanbaşı ücreti ödenecektir.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

Saygılarımızla

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