Beşiktaş, Atınç Nukan'ı KAP'a bildirdi!
Beşiktaş Kulübü, Alman takımı RB Leipzig ile 1 yıllık daha kiralanma konusunda anlaşmaya vararak Atınç Nukan'ı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
Beşiktaş’tan KAP’a yapılan açıklama şu şekilde;
Atınç Nukan'ın geçici transferi konusunda RB Leipzig kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.
RB Leipzig kulübüne 2017-2018 sezonu kiralama bedeli olarak 200.000 Avro ödenecektir.
Oyuncunun transfer haklarının nihai satın alma opsiyonu 3.000.000 Avro olup Şirketimize aittir.
Oyuncuya 2017-2018 sezonunda 800.000 Avro garanti ücreti ve 4.000 Avro puanbaşı ücreti ödenecektir.
Kamuoyunun bilgisine duyurulur.
Saygılarımızla
ŞAMPİY10
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