Beşiktaş banka kredisinden vazgeçti!
Beşiktaş Kulübü, kullanma kararı aldığı 96.4 milyon dolarlık banka kredisinden vazgeçtiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
DİĞER HABERLER
İşte Fatih Terim'in istediği 2 yerli oyuncu
Teknik adam Fatih Terim'in istediği 2 yerli oyuncunun isimleri belli oldu.
Beşiktaşlı Quaresma için çılgın teklif!
Beşiktaşlı oyuncu Ricardo Quaresma için siyah-beyazlı ekibe çılgın bir rakam teklif edildi.
İspanya elendi, ev sahibi Rusya çeyrek finalde!
2018 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Rusya, turnuvanın favorilerinden İspanya'yı saf dışı bıraktı
92. Gazi Koşusu'nun kazananı belli oldu!
İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda koşulan 92. Gazi Koşusu'nun kazananı belli oldu.
Edinson Cavani şov! Ronaldo veda etti!
2018 Dünya Kupası son 16 turunda Portekiz ile karşılaşan Uruguay, Edinson Cavani'nin golleriyle 2-1
Messi'li Arjantin elendi, Fransa çeyrek finalde!
FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçında Fransa ile Arjantin karşılaştı ve dev maç gol yağmuruna sahne