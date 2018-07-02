Facebook Twitter Rss

Beşiktaş banka kredisinden vazgeçti!

Beşiktaş banka kredisinden vazgeçti!.17626
  • Giriş : 02.07.2018 / 16:12:00

Beşiktaş Kulübü, banka kredisinden vazgeçtiğini KAP'a bildirdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Beşiktaş Kulübü, kullanma kararı aldığı 96.4 milyon dolarlık banka kredisinden vazgeçtiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Osmanlıspor'a gözaltı şoku!

Beşiktaşlı Quaresma için çılgın teklif!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

İşte Fatih Terim'in istediği 2 yerli oyuncu

İşte Fatih Terim'in istediği 2 yerli oyuncu

Teknik adam Fatih Terim'in istediği 2 yerli oyuncunun isimleri belli oldu.

Beşiktaşlı Quaresma için çılgın teklif!

Beşiktaşlı Quaresma için çılgın teklif!

Beşiktaşlı oyuncu Ricardo Quaresma için siyah-beyazlı ekibe çılgın bir rakam teklif edildi.

 

İspanya elendi, ev sahibi Rusya çeyrek finalde!

İspanya elendi, ev sahibi Rusya çeyrek finalde!

2018 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Rusya, turnuvanın favorilerinden İspanya'yı saf dışı bıraktı

92. Gazi Koşusu'nun kazananı belli oldu!

92. Gazi Koşusu'nun kazananı belli oldu!

İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda koşulan 92. Gazi Koşusu'nun kazananı belli oldu.

 

Edinson Cavani şov! Ronaldo veda etti!

Edinson Cavani şov! Ronaldo veda etti!

2018 Dünya Kupası son 16 turunda Portekiz ile karşılaşan Uruguay, Edinson Cavani'nin golleriyle 2-1

Messi'li Arjantin elendi, Fransa çeyrek finalde!

Messi'li Arjantin elendi, Fransa çeyrek finalde!

FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçında Fransa ile Arjantin karşılaştı ve dev maç gol yağmuruna sahne


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

ABD'nin bilindik isimlerinden Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya