Beşiktaş Başkanı'ndan Eto'o açıklaması
Geçtiğimiz yıldan beri Antalyaspor'da forma giyen golcü futbolcu Samuel Eto'o'nun peşinde olan Beşiktaş bu sezon mutlu sona ulaşacak.
Beşiktaş Başkanı Orman, Eto'o ile ilgili transfer girişimlerinin sürdüğü fakat takas yapmayı düşünmediklerini söyledi.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı kulübün gündemiyle ilgili olarak Lig TV'ye açıklamalarda bulundu. Orman, Samuel Eto'o transferi için girişimlerinin sürdüğünü dile getirdi. Orman, konuyla ilgili olarak "Eto'o ile ilgilenmediğimizi söylersek yalan olur. Takas konuşuluyor ama takası düşünmüyoruz. Oyuncu ve kulüpler isterse, bazı oyuncularımızın kiraya gitme durumu var. Eto'o kısmetse olur" diye konuştu.
Takıma katılan yeni oyuncuları da değerlendiren Fikret Orman "Babel sanki 10 yıldır bizde oynuyormuş gibi. Mitrovic ise uzun zamandır takip ettiğimiz bir futbolcuydu. Scout ekibi 4-5 defa izledi; Gökhan Keskin, Metin Albayrak izledi, ben de izledim. Umarım takıma faydalı olur" dedi.
Orman, Trabzonsporlu Mehmet Ekici ile ilgilenmediklerini "O bölgede çok kaliteli oyuncularımız var. Daldaki kuşa değil, cepteki kuşa bakmalıyız" ifadeleriyle dile getirdi. Beşiktaş Başkanı, tesis yatırımlarını sürdüreceklerini sözlerine ekledi.
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