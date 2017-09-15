Beşiktaş Başkanı Orman: Abartmayalım!
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, takımının Porto karşısında elde ettiği zafer sonrası hem mutlu hem temkinliydi. Başkan, önlerinde çok maç olduğunu vurguladı.
Oyuncuları ve teknik heyeti kutlayan Beşiktaş Başkanı, “Daha yolun başındayız. Galibiyeti abartmamak lazım. Önemli olan gerisinin gelmesi. Şampiyonlar Ligi de Süper Lig de uzun maraton. Tabii ki gurur duydum. Türk futbolseverlerin mutlu olacağı bir gece yaşadık. Bundan sonraki karşılaşmalarda da aynı performansı oyunculardan bekliyorum” açıklamasında bulundu.
FANATİK
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