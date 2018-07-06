Beşiktaş Başkanı Orman: Guti 2 yıl bizimle
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Real Madrid forması ile uzun süre top koşturan Guti transferi hakkında bilgi verdi.
Orman ayrıca, Fenerbahçe'de Ali Koç ile birlikte yeni bir sayfa açıldığını ifade ederek, "Fenerbahçe bizim çok sevdiğimiz bir camia. Hiç bir zaman da Fenerbahçe ile kavga etmemeye özel gayret gösterdim. Beraber çalışacağız, Türk futbolunun marka değerine beraber katkı yapacağız. Biz böyle bir zihniyetle rekabet edeceğimiz için çok mutluyuz. Ben Mustafa başkanla da, Ali başkanla da telefonda hep konuşuyorum. Biz birbirimizin düşmanı değiliz ki'' şeklinde konuştu.
Transfer konusunu daha önceki Ersan, Sosa, Marcelo, Cenk Tosun gibi isimlerin satışıyla örneklendiren Orman, "Vida, Quaresma ve Babel gibi isimleri satmayı kesinlikle düşünmüyoruz. Ancak daha önce de oldu; Ersan, Sosa, Marcelo gibi isimleri de satmayı düşünmüyorduk ama şartlar öyle bir gelişti ki sattık. Çünkü hem oyuncuların gitmek istemesi, hem kulüp menfaatleri gereği satmak zorunda kaldık, hem de istediğimiz fiyatlara sattık. Cenk'te de böyle oldu. Hiç planımızda yokken onu da sattık'' diyerek şartların oluşması durumunda ismi geçen oyuncuların gidebileceğini belirtti.
Başkan Fikret Orman'ın açıklamaları şu şekilde:
''Transfer çalışmalarımızı belli bir strateji çerçevesinde yürütüyoruz. Acele etmiyoruz. Bu benim 6'ncı dönemim ve daha önceki yıllarda bütün hamlelerimizi kamuoyu baskısı hissetmeden, belli bir plan dahilinde yaptık. Bu transfer döneminde de öyle olacak. Hiç acele etmiyoruz. 2 tane genç oyuncu aldık, takım içinde alternatif olsun, hamle sayımız artsın diye aldık bu oyuncuları. Şu anda stratejimiz bir forvet arkası almak ve şartlara göre de bir santrfor almak yönünde. Sağ bek de alacaktık ancak Dorukhan'ı o bölgeye transfer ettik. Genç ve iyi bir oyuncu. Gökhan Gönül ile birlikte sağ kanadı götürürler diye düşünüyorum.''
"GUTİ, ŞENOL GÜNEŞ'İN ONAYINDAN GEÇEREK YARDIMCI ANTRENÖR OLDU"
Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlüğe getirilen Guti'nin takıma faydalı olacağını sözlerine ekleyen Orman, "'Guti'nin yardımcı antrenör olması sonrası yazılı, görsel medyada ve sosyal medyada bir takım senaryolar üretilmiş. Bunları ciddiye almamakla birlikte herkesin şunu bilmesinde fayda var. Bizim Şenol Güneş ile 2019 sonuna kadar kontrat yapmamızın sebebi, bizim de görev süremizin 2019'da bitiyor olmasından kaynaklanıyor. Kimseyi kimsenin yerine hazırladığı yok. Ben yapı olarak da hiç bir zaman alengirli işlerin içine giren bir başkan değilim. Türkiye ligindeki bütün hocalarla da aram çok iyidir. Şenol hocamıza da 'ağabey' diye hitap ederim. Guti de O'nun onayından geçerek yardımcı antrenör oldu. Kendisi Beşiktaş'ta çok sevilen bir rol model ve Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra da bağlarını hiç koparmadı. Şu an ev işlerini hallediyor, 2'nci kampa katılacak" şeklinde konuştu.
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