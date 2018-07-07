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Beşiktaş Başkanı Orman: Hata yaptım

Beşiktaş Başkanı Orman: Hata yaptım.16159
  • Giriş : 07.07.2018 / 15:51:00

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Vida transferi hakkında konuştu.

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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Cenk Tosun transferinde duyduğu pişmalığı yeniden yaşamamak için Vida transferinde daha dikkatli olacağını söyledi.

 

Yeni sezon çalışmalarını Slovakya'da sürdüren Beşiktaş'ta Fikret Orman, önceki gün basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği sohbet toplantısının ardından teknik direktör Şenol Güneş'le bir araya geldi. Orman, başarılı çalıştırıcıyla Negredo'dan Babel'e Cenk Tosun'dan Vida'ya kadar birçok konuda görüştü.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, önceki gün Slovakya kampında düzenlediği basın mensuplarıyla sohbet toplantısının ardından, teknik direktör Şenol Güneş’le Tuna Nehri kıyısında yemekte bir araya geldi. Buluşmada transfer başta olmak üzere birçok konu masaya yatırıldı. İşte ikili zirvede konuşulanlar:

Orman, yardımcı antrenörlük görevine getirilen Guti Hernandez’in takıma büyük katkı sağlayacağına inandığını belirtti. Ardından da, “Şenol hocam, sizden öğreneceği çok şey var. Bu tecrübe kazanması açısından önemli bir fırsat” dedi.

Görüşmenin önemli konularından birisi de Negredo oldu. Fikret Orman, İspanyol forveti, dışarıda bırakarak satmalarının zor olacağını söyledi ve “Oyuncuyu gönderip bütçe daraltalım derken, mali açıdan kulübe ek yük bindirmeyelim. Takımla çalışsın. Satarız, satamazsak yola birlikte devam ederiz” ifadelerini kullandı.

QUARESMA BELİRLEYİCİ

Şenol Güneş, Babel’in çok faydalı bir oyuncu olduğunu ve takımda kalmasını istediğini dile getirdi. Orman ise “Ben de istiyorum. Ancak yıllık 4 milyon Euro talep ediyor. Bu şartlarda zor. Sözleşmesini pazarlıklarla uzatmaya çalışacağım. Şu da bir gerçek ki, 7 milyon Euro’luk teklif, 1 yıllık sözleşmesi kalmış bir futbolcuya iyi para. Bu konuyu iyi değerlendirmeliyiz. Kanat etkinliği yüksek, direkt bindirmeler yapabilecek ve etkili ara paslar atacak 10 numara bakıyoruz. Bernard başta birkaç alternatifimiz var. Belki Babel’e ihtiyacımız kalmayabilir” karşılığını verdi.

Başkan Orman, Babel’in durumunda Quaresma’nın belirleyici olacağını da vurguladı. Portekizli yıldızın, Çin’den gelen teklifi kabul etmesi halinde, Hollandalı oyuncunun takımda tutulabileceğini söyledi.

Fikret Orman, Vida için de şunları söyledi: “Cenk’te acele ettim, 3-5 milyon Euro ucuza sattım. Vida’da acele etmeyeceğim. Oyuncularımızı almak isteyen bedelini ödemeli.”

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