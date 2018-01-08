Beşiktaş Başkanı Orman: Hepsi oğlum gibi!
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yeni sezonda fırtına gibi esen takımı ve yeni transferlerle ilgili bomba etkisi yaratacak açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş’ın Başkanı, Cenk Tosun’un yerine yeni bir isim almak zorunda olmadıklarını belirterek, “Kadromuzda Negredo gibi önemli bir oyuncu var. Kadro derinliğimiz diğerlerinden fazla” dedi
Cenk Tosun’un Everton’a satılması sonrası yeni bir golcü transferi yapması beklenen Beşiktaş’ta Başkan Fikret Orman önemli bir açıklamada bulundu. Ekonomik olması halinde transfer yapacaklarını söyleyen Orman “Şartlar uygun olursa kadromuza takviye gelebilir. Transfer yapmamız şart değil. Ellimizde şu an Negredo gibi çok önemli bir golcü var zaten. Eğer Cenk gitmeseydi ve sezon ortasında sakatlansaydı Beşiktaş yine hedeflerini kovalardı. Şu anda da durum bu” sözlerini kullandı. Başkan Orman “Slimani, Demba Ba, Larin?” sorusuna da “Ekonomik şartları değerlendirmemiz lazım” şeklinde cevap verdi. Öte yandan Cenk Tosun transferinin abartıldığını söyleyen Orman “Coutinho, 160 milyon avroya Barcelona’ya gidiyor. Cenk, Porto’da olsa daha büyük meblağlara gidebilirdi, bu açıdan da üzücü” diye konuştu.
Sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan Oğuzhan ve Tolgay’ı gönderme gibi bir niyetleri olmadığını söyleyen Orman “Tolgay ve Oğuzhan bizim oyuncularımız, bir yere gidecekleri yok. Göndermeye niyetimiz de yok. Tolgay ile bir prensip anlaşmasına vardık. Onların da gitmeye niyeti yok. Oyuncularım benim iznim olmadan kimseyle görüşmez, burası Beşiktaş. Hepsi benim oğlum gibi. Kimse benim oyuncularımla benden izin almadan görüşemez. Ben futbolcularımı eşya olarak görmüyorum” diye konuştu. Kupa maçlarında ve Leipzig deplasmanında yıldızlaşan Orkan Çınar’ın oynamasını istediğini belirten Başkan Orman “Orkan’a sadece Konyaspor’dan değil başka takımlardan da teklifler var. Hoca ile konuşacağız, seneye takımda direkt oynamasını istiyorum” sözlerini kullandı.
TRT
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