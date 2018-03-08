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Beşiktaş Başkanı: PSG'den geri takım değiliz

Beşiktaş Başkanı: PSG'den geri takım değiliz.21779
  • Giriş : 08.03.2018 / 16:50:00

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, PSG maçına dair değerlendirmelerde bulundu.

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Büyüyen Beşik

PSG-Real Madrid maçını izleyen Fikret Orman, siyah-beyazlı takımın PSG'den geride olmadığını ifade etti.
Devler Ligi'nde 2. tur rövanş maçında önceki akşam Paris Saint Germain'in Real Madrid'i ağırladığı karşılaşmayı, Başkan Fikret Orman da yerinde takip etmişti.

Parc des Princes'ta oynanan mücadeleyi, PSG yöneticisi olan Yousef Al Obaidly ile birlikte izleyen Orman, Real Madrid'in 2-1 kazanıp tur atladığı maç sonrasında görüşlerini basın mensuplarıyla paylaştı.

Fikret Orman, "Şampiyonlar Ligi maçlarını yerinde izlemeye çalışıyorum. Takımları ve statlarını inceliyorum. Real Madrid çok farklı bir kulüp. Tarihinde bu kupayı defalarca kazanmış ve devasa bütçeleri var" ifadelerini kullandı.

"GLOBAL TÜRK TAKIMI"

Sözlerinin devamında PSG'yle Beşiktaş'ı kıyaslayan Başkan, "Paris Saint-Germain de Real Madrid gibi devlerin yolundan ilerlemeye çalışıyor. Arkalarında da güçlü bir sermayeleri var. Ancak bizdeki motivasyon, heyecan ve atmosfer bambaşka. Biz, bu açıdan onlardan geride değiliz. Bir global Türk takımı olarak o seviyelere gelmek için planlama yapıyoruz" sözlerini sarf etti.

TRT

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