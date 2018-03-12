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Beşiktaş-Bayern maçının hakemi belli oldu

Beşiktaş-Bayern maçının hakemi belli oldu.15242
  • Giriş : 12.03.2018 / 16:17:00

Kritik Beşiktaş-Bayern Münih mücadelesinin hakemi belli oldu.

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Büyüyen Beşik

Şampiyonlar Ligi için Alman ekibi ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ta hazırlıklar devam ederken kritik karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver'ıın yöneteceği açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya  göre Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada Oliver'ın  yardımcılıklarını Stuart Burt ile Simon Peter Bennett yapacak. Lee Betts'in 4.  hakem olarak görev alacağı müsabakanın ilave yardımcı hakemleri ise Martin  Atkinson ile Andre Marriner olacak.

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