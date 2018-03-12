Beşiktaş-Bayern maçının hakemi belli oldu
Şampiyonlar Ligi için Alman ekibi ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ta hazırlıklar devam ederken kritik karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver'ıın yöneteceği açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ile Simon Peter Bennett yapacak. Lee Betts'in 4. hakem olarak görev alacağı müsabakanın ilave yardımcı hakemleri ise Martin Atkinson ile Andre Marriner olacak.
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