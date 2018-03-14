Beşiktaş - Bayern Münih maçı saat kaçta?
Bayern Münih'in çok rahat olacağı mücadelede Beşiktaş'ın işi imkansıza yakın.
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda 5-0 biten ilk maçın rövanşında Bayern Münih'i konuk edecek olan Beşiktaş, evindeki karşılaşmayı kazanarak, taraftarlarına galibiyet hediye etmek istiyor. Temsilcimiz Beşiktaş, Bayern Münih maçına 3 eksikle çıkacak. Vida'nın kırmızı kart cezalısı, Pepe ve Vida'da da sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Şenol Güneş'in bu maçta savunmanın ortasında Medel ve Necip'i oynatması bekleniyor.
Beşiktaş, evindeki namağlup serisini sürdürme peşinde. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında bu akşam Bayern Münih ile Vodafone Park'ta karşılaşacak Beşiktaş, Avrupa kupalarında sahasında oynadığı son 12 karşılaşmada mağlup olmadı.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında bu akşam Almanya temsilcisi Bayern Münih ile Vodafone Park'ta karşılaşacak Beşiktaş, Avrupa kupalarında evinde oynadığı son 12 maçta yenilmedi. Spor Toto Süper Lig'de iç sahada başarılı performansa imza atan Beşiktaş, son dönemde Avrupa kupalarında da evinde iyi sonuçlar elde etti.
Siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarında evinde oynadığı son 12 karşılaşmada rakiplerine mağlup olmadı. Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunu yenilgisiz tamamlayan siyah-beyazlılar, iç sahada oynadığı son 12 Avrupa kupası maçında 5 galibiyet aldı, 7 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş, söz konusu periyotta iç sahada en fazla galibiyeti UEFA Avrupa Ligi'nde aldı. Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi organizasyonunda rakiplerini 6 kez konuk ederken, bu maçlardan 4'ünü kazanıp 2'sinde berabere kaldı. Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 karşılaşmada ise 1 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.
Beşiktaş - B.Münih Şampiyonlar Ligi karşılaşması bu akşam saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi'nde 5-0'ın rövanşında bu akşam saat 20:00'de Vodafone Park'ta Bayern Münih ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta zemin, soyunma odası, güvenlik kontrolleri yapılırken bir de skorbord kontrolü gerçekleştirildi. Yapılan kontroller sırasında skorborda Beşiktaş'ın Bayern Münih karşısında 5-0 önde olduğu gösterildi. Ortaya çıkan fotoğraf kısa bir süre içerisinde sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Beşiktaş Bayern Münih Şampiyonlar Ligi karşılaşması bu akşam saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş Bayern Münih Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Mücadele Tivibu Spor 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Beşiktaş, iç sahadaki son 12 maçta Skenderbeu, Hapoel Beer Sheva, Olympiakos, Olympique Lyon ve Leipzig'i yenmeyi başarırken, Sporting Lizbon, Lokomotiv Moskova, Dinamo Kiev, Napoli, Benfica, Monaco ve Porto ile berabere kaldı. Siyah-beyazlı ekip, bu maçlarda rakiplerine 21 gol atarken, kalesinde 12 gol gördü.
Pepe ve Tosic oynamayacak
Bayern Münih öncesi takımdaki durumla ilgili bilgi veren deneyimli teknik adam, "Pepe ve Vida zaten yok. Sakat Tosic de olmayacak. Savunmada sayısal sıkıntımız var. Diğer oyuncuları antrenmandan sonra göreceğiz. Onların durumuna göre karar vereceğiz." diye konuştu. Dusko Tosic'in olmamasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Şenol Güneş, şunları söyledi:
"Tosic'in ön adale grubunda sıkıntısı var. Caner ve Adriano'nun da sıkıntıları var ama durumlarına bakacağız. Pepe, Tosic ve Vida kesin olmayacak. Tosic, hafta sonu oynar mı, oynarsa risk artacak. Dün Tolgay'ın da sıkıntısı vardı ama bugün itibarıyla iyi. Tosic, cuma gününe kadar toparlayabilir. Pepe, dün koşu yaptı. Perşembe günü ayakkabı giyerse ne olur, o da soru işareti... Vida cezalı olduğu için yok."
Vida kırmızı kart cezalısı
Beşiktaş'ın Hırvat futbolcusu Domagoj Vida, Bayern Münih ile yapılacak rövanş maçında forma giyemeyecek. Almanya'daki mücadelenin ilk yarısında rakibine yaptığı hareketin ardından kırmızı kartla cezalandırılan Vida, rövanş karşılaşmasında takımındaki yerini alamayacak. Beşiktaş'ta sakatlığı devam eden Pepe de Bayern Münih karşısında görev yapamayacak.
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