Beşiktaş-Bayern Münih maçı şifresiz kanalda
Avrupa'da emin adımlarla ilerleyen Beşiktaş'ın Alman devi Bayern Münih ile karşı karşıya geleceği mücadele şifresiz kanalda yayınlanacak.
Temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda oynayacağı ilk maçtan avantajlı skoru elde etmek için mücadele edecek. Karşılaşmanın tarihi, saati ve yayın bilgileri de belli oldu.
Temsilcimiz Beşiktaş'ın Devler Ligi'nde Bayern Münih ile oynayacağı son 16 turu ilk maçı 20 Şubat Salı günü TSİ ile 22:45'te TRT1 ekranından yayınlanacak. Ayrıca mücadelenin canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de...
Almanya'da Allianz Arena'da oynayacak ilk maçın rövanşı ise 14 Mart 2018 Çarşamba günü TSİ ile 20.00'de İstanbul'da Vodafone Park'ta oynanacak.
Beşiktaş grup aşamasını, 4 galibiyet ve 2 beraberlik tamamlarken, 14 puanla lider olarak son 16 turuna kalmıştı. Bayern Münih ise gruplarda, 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde ederek, 15 puanla Paris Saint-Germain'in ardından 2'inci sırada yer alarak üst tura yükselmişti.
Basel, Bayern Münih, Chelsea, Juventus, Porto, Real Madrid, Sevilla ve Shakhtar Donetsk ise aynı ülke veya gruptan takımların eşleşemeyeceği kura çekimine, ikinci torbadan girecek. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları 13-14 ile 20-21 Şubat 2018, rövanşları ise 6-7 ile 13-14 Mart 2018 tarihlerinde yapılacak. Seribaşı takımlar, rövanş maçlarını sahalarında oynayacak. Siyah-Beyazlılar’ı Nyon’daki kura çekiminde Başkan Fikret Orman ve Asbaşkan Umut Güner temsil edecek.
Kupa 1’de ikinci tur biletini kapan Kara Kartal, bu başarısı sebebiyle kasasını da doldurdu. Ayak bastı parası olarak 12.7 milyon Euro’yu kapan Kara Kartal, Şampiyonlar Ligi gruplarını 4 galibiyet ve 2 beraberlikle tamamlayarak 7 milyon Euro’luk performans gelirini de elde etti. Son 16 primi olarak 6 milyon Euro’yu kazanan Şenol Güneş’in öğrencileri, ek olarak 25 milyon Euro da pazarlama gelirini almaya hak kazandı. Kara Kartal, hepsi toplandığında ikinci tura uzanan serüvende 50.7 milyon Euro’yu
(230 milyon TL) cebine koydu.
Pazarlama geliri: ........................25 milyon Euro
Ayak bastı:................................12.7 milyon Euro
Performans: ..................................7 milyon Euro
Son 16 primi:..................................6 milyon Euro
TOPLAM: ....50.7 milyon Euro (230 milyon TL)
FANATİK
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