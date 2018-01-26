Beşiktaş, Belçika ekibinden Mitroviç'i kiraladı
Avrupa'da emin adımlarla ilerleyen Beşiktaş Kulübü yeni bi transfer gerçekleştirdi. Kara Kartal, Belçika ekibinden Hırvat futbolcu Mitroviç'i kiraladı.
BeinSports'un haberine göre Hırvat futbolcu sezon sonun kadara Belçika ekibinde kiralık olarak forma giyecek.
Beşiktaş daha önce Boyko'yu kiralamak için de Brugge'la görüşme yapmış ancak Boyko kulüple anlaşamayınca geri dönmüştü.
Hırvat stoper geçtiğimiz sezonun devre arasında HNK Rijeka takımından 4.2 milyon Euro'ya transfer edilmiş, ancak beklenen performansı gösterememişti.
NTV
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