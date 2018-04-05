Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon!
Beşiktaş Belediyesi'nde hareketli dakikalar. Mali Şube ve Siber polis ekipleri, Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon düzenledi. Belediye Başkanı Murat Hazinedar görevden uzaklaştırılmıştı.
İmaj alma işlemi geçtiğimiz aylarda başlatılan ve Belediye Başkanına görevden el çektirilen soruşturmanın devamı kapsamında yapılıyor
Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon başlatıldı.10 araçla gelen İstanbul Emniyet Müdürülüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ekipler, belediye başkan yardımcılarının odalarında arama yapıyor.
Beşiktaş Belediyesi'nin Çırağan Caddesi'ndeki ek binasında da arama yapılıyor.İmar, ruhsat ve zabıtanın bilgisayarlarına el konuldu.
BAŞKAN VE YARDIMCISI GÖREVDEN ALINMIŞTI
Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmasının ardından yardımcısı Rifat Örnek de görevinden uzaklaştırılmıştı.
TRT
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