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Beşiktaş, Benatia için son ana kadar bekleyecek

Beşiktaş, Benatia için son ana kadar bekleyecek.20644
  • Giriş : 30.04.2017 / 09:40:00

Beşiktaş, Mario Gomez'de uyguladığı taktiği, Benatia'da da uygulayacak.

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Siyah beyazlı ekip, Benatia'yı istiyor ancak istenen parayı da fazla bulunuyor. Bunun için son ana kadar beklenilmesine karar verildi.

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları aralıksız sürüyor. Siyah-beyazlıların ilk hedefi ise bir türkü istikrar sağlanamayan stoper mevkiine 'banko' oynayacak bir yıldız almak. Alternatifleri değerlendiren yönetim Juventus'ta kiralık oynayan 1.90 boyundaki stoper Medhi Benatia için düğmeye bastı. Benatia için Beşiktaş yönetimi Gomez strateijisi uygulama kararı aldı. Faslı oyuncu yılda 4.6 milyon sterlin kazanıyor. Bu rakam Bayern ve Juventus'un 18'de tutacağı stoper için fazla.

DEVLER LİGİ ŞARTI

Bu yüzden Benatia'nın bonservisini elinde bulunduran Bayern de, satın alma opsiyonunu sahip Juventus da, Benatia'yı elinde tutmayı düşünmüyor. Benatia kazandığı paradan aşağı inmiyor. Menajeri Subotic de oyuncusuna takım arıyor. Aslında Benatia için Çin ve Körfez takımları yılda 4.6 milyon sterlin ödemeyi kabul etti. Fakat Benatia Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediğini iletince opsiyonlar azaldı.

BEŞİKTAŞ'I ANLATTILAR

G.Saray ve Beşiktaş dışında PSG, Inter, Roma ve Premier Lig'den bazı takımlara Benatia'yı teklif eden menajer Subotic cevapları bekliyor. Benzeri bir durumu Gomez'in transferinde yaşayan Başkan Orman, Benatia konusunu son ana kadar takip etme kararı verdi. Benatia'yla ilk temas, Caner Erkin'in için Milano'ya giden Umut Güner ve Ali Naibi tarafından yapıldı. İkili, Faslı oyuncuyla sohbet etti; Beşiktaş'ı, taraftarı ve İstanbul'u anlattı.

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