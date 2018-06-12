Beşiktaş, Brezilyalı oyuncu ile anlaşmaya vardı
Beşiktaş yönetimi kararını verdi. Siyah-beyazlı ekibinin, Lyon forması giyen Brezilyalı oyuncu Rafael ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, sağ bek sorununu çözmek üzere...
Gökhan Gönül sık sık sakatlanmasından dolayı o bölgede zaman zaman Adriano'ya şans veren Şenol Güneş, yönetimden sağ bek transferi istemişti.
A Spor'un haberine göre, siyah-beyazlı ekip Lyon forması giyen Rafael'le her konuda anlaştı.
LYON'LA GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Bir dönem Manchester United'da da forma giyen Rafael, geçen yıl Lyon'da 31 maça çıktı ve 1 gol 2 asistlik katkı yaptı. Beşiktaş, Rafael transferini resmiyete dökmek için Lyon'la son görüşmeleri yapıyor.
27 yaşındaki sağ bekin Lyon'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
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