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Beşiktaş, Burak Yılmaz ile anlaşmaya vardı

Beşiktaş, Burak Yılmaz ile anlaşmaya vardı.18480
  • Giriş : 05.05.2018 / 09:48:00

Beşiktaş, tecrübeli futbolcu Burak Yılmaz ile anlaşmaya vardı.

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Bir dönem Çin'de oynayan ve geçen sezon Trabzonspor'a dönen Burak Yılmaz ile Beşiktaş'ın anlaşmaya vardıkları öğrenildi.

Bu sezon Beşiktaş forvet hattında bir türlü istediğini bulamadı. Bunu üzerine başkan Fikret Orman ve yönetim kurulu harekete geçti.

Gündeme uzun süredir gelen isim ise Trabzonspor'da forma giyen Burak Yılmaz'dı. Tecrübeli futbolcu ile konuşan yöneticiler oyuncu ile her konuda anlaştı.

Eğer Burak Yılmaz, Trabzonspor ile olan sözleşmesini halledebilir ve bonservisini çözebilirse kendisini yeniden Beşiktaşlı yapan imzayı atacak.

32 yaşındaki golcü futbolcu 2006-2008 yıllarında formasını giydiği Sisyah Beyazlı kulüp için gün saydığı öğrenildi. Transferde en etkili ismin Şenol Güneş olduğu da gelen bilgiler arasında.

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