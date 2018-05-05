Beşiktaş, Burak Yılmaz ile anlaşmaya vardı
Bir dönem Çin'de oynayan ve geçen sezon Trabzonspor'a dönen Burak Yılmaz ile Beşiktaş'ın anlaşmaya vardıkları öğrenildi.
Bu sezon Beşiktaş forvet hattında bir türlü istediğini bulamadı. Bunu üzerine başkan Fikret Orman ve yönetim kurulu harekete geçti.
Gündeme uzun süredir gelen isim ise Trabzonspor'da forma giyen Burak Yılmaz'dı. Tecrübeli futbolcu ile konuşan yöneticiler oyuncu ile her konuda anlaştı.
Eğer Burak Yılmaz, Trabzonspor ile olan sözleşmesini halledebilir ve bonservisini çözebilirse kendisini yeniden Beşiktaşlı yapan imzayı atacak.
32 yaşındaki golcü futbolcu 2006-2008 yıllarında formasını giydiği Sisyah Beyazlı kulüp için gün saydığı öğrenildi. Transferde en etkili ismin Şenol Güneş olduğu da gelen bilgiler arasında.
FANATİK
DİĞER HABERLER
Maçta hakemi ittiren Arda Turan yandı!
Maçta hakemi ittiren Arda Turan'a büyük bir ceza gelmesi bekleniyor.
Beşiktaş, PFDK'ya savunmasını gönderdi
Beşiktaş, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na savunmasını gönderdi.
Fenerli oyuncudan Beşiktaş'a şok sözler
Fenerbahçeli oyuncu Josef de Souza, Beşiktaş'a şoke eden sözler sarfetti.
Galatasaray'da sakatlık şoku yaşanıyor
Şampiyonluğa adım adım ilerleyen Galatasaray'da sakatlık şoku yaşanıyor.
Aykut Kocaman: Sahaya çıkıp kutlayacağız
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, derbi hakkında konuştu.