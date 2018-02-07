Beşiktaş, Candy Lalanne transferini bitirdi
Beşiktaş'a taze kan. Takımda Juan Palacios'un sakatlanmasının ardından Haitili oyuncu Candy Lalande ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandı.
Lalanne bu sezon İtalya'da Enel Brindisi takımında 18 maça çıktı ve 30.6 dakika, 15.7 sayı ve 9.9 ribaunt ortalaması tutturdu.
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