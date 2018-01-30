Beşiktaş, Christopher Larin'i KAP'a bildirdi!
Beşiktaş transfere doymuyor. Tecrübeli oyuncu Cyle Christoher Larin'i kadrosuna dahil eden siyah-beyazlı ekip, transferi Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
İşte Beşiktaş'ın KAP'a yaptığı açıklama;
Profesyonel Futbolcu Cyle Christopher Larin'in transferi konusunda Orlando City ve Major League Soccer ile görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
HÜRRİYET
DİĞER HABERLER
Samuel Eto'o imzayı attı! İşte yeni takımı
Deneyimli futbolcu Samuel Eto'o, Atiker Konyaspor ile anlaşma imzaladı.
Fatih Terim'in bırakmadığı Belhanda'ya talip
Fatih Terim'in takımdan gitmesini istemediği Belhanda'ya yeni talip çıktı.
Beşiktaş'ta Vagner Love'ın lisansı çıkarıldı
Beşiktaş'ta golcü oyuncu Vagner Love'ın lisansının çıkarıldığı öğrenildi.
Mustafa Pektemek Göztepe'ye gidiyor!
Deneyimli futbolcu Mustafa Pektemek Göztepe'ye gitmeye hazırlanıyor.
Galatasaray ve Fenerbahçe onun için yarışıyor
Galatasaray ve Fenerbahçe yıldız oyuncu Patrice Evra için yarışıyor.
Şenol Güneş o oyuncuyu kulübede oturtacak
Teknik direktör Şenol Güneş, Domagoj Vida ile ilgili kararını verdi.