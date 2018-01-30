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Beşiktaş, Christopher Larin'i KAP'a bildirdi!

Beşiktaş, Christopher Larin'i KAP'a bildirdi!.17626
  • Giriş : 30.01.2018 / 15:55:00

Beşiktaş Kulübü, golcü oyuncu Christopher Larin'i KAP'a bildirdi.

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Büyüyen Beşik

Beşiktaş transfere doymuyor. Tecrübeli oyuncu Cyle Christoher Larin'i kadrosuna dahil eden siyah-beyazlı ekip, transferi Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

İşte Beşiktaş'ın KAP'a yaptığı açıklama;

Profesyonel Futbolcu Cyle Christopher Larin'in transferi konusunda Orlando City ve Major League Soccer ile görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

HÜRRİYET

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