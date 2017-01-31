Beşiktaş, Demba Ba'yı KAP'a bildirdi!
Beşiktaşlı taraftarların büyük sevgisini kazanan ve adına şarkılar yazılan Demba Ba yuvasına geri döndü. Beşiktaş yönetimi, efsane futbolcuyu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
İŞTE BEŞİKTAŞ'TAN YAPILAN AÇIKLAMA:
Demba Ba'nın 31.05.2017 tarihine kadar geçici transferi konusunda kendisi ve kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Kendinise ve kulübüne herhangi bir bedel ödenmeyecektir.
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