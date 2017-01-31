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Beşiktaş, Demba Ba'yı KAP'a bildirdi!

Beşiktaş, Demba Ba'yı KAP'a bildirdi!.15860
  • Giriş : 31.01.2017 / 16:02:00
  • Güncelleme : 31.01.2017 / 16:15:45

Kara Kartal, efsane futbolcu Demba Ba'yı KAP'a bildirdi.

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Beşiktaşlı taraftarların büyük sevgisini kazanan ve adına şarkılar yazılan Demba Ba yuvasına geri döndü. Beşiktaş yönetimi, efsane futbolcuyu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

İŞTE BEŞİKTAŞ'TAN YAPILAN AÇIKLAMA:
Demba Ba'nın 31.05.2017 tarihine kadar geçici transferi konusunda kendisi ve kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Kendinise ve kulübüne herhangi bir bedel ödenmeyecektir.

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