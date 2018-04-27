Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray'da kriz
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kızışıyor. Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek Galatasaray'da ise Alanya deplasmanına götürülmeyen Tolga Ciğerci idmana çıkmadı.
Galatasaray'da pazar günü Beşiktaş ile oynanacak çok kritik derbi öncesinde önemli bir gelişme yaşandı. Terim döneminde fazla forma şansı bulamayan Tolga Ciğerci idmana çıkmadı. Kulüpten yapılan açıklamada ise "Tolga ağrılarını gerekçe gösterdi" ifadesi kullanıldı.
Akhisarspor ile oyanan kupa maçının devre arasında oyundan alınan, sonrasında Alanyaspor deplasmanına götürülmeyen Tolga Ciğerci ile Fatih Terim arasında soğuk savaş yaşandığı yazılıp çiziliyordu. Dün yaşanan bu gelişmenin ardından tecrübeli hocanın nasıl bir tavır takınacağı ve sonuçlarının ne olacağı ise merak konusu.
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