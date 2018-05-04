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Beşiktaş, Disiplin Kurulu'na sevk edildi

Beşiktaş, Disiplin Kurulu'na sevk edildi.11409
  • Giriş : 04.05.2018 / 14:42:00

Beşiktaş, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

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Beşik Modelleri

Ziraat Türkiye Kupası maçı için karar alan TFF'yi protesto ederek maça çıkmayan Beşiktaş, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 03.05.2018 tarihli FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında yer almaya hak kazanmasına rağmen sahaya gelmemesi suretiyle "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle 2017-2018 Sezonu Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nün 8/1. maddesi ile Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" denildi.

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