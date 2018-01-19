Facebook Twitter Rss

Beşiktaş, Domagoj Vida'nın lisansı çıkarttı

Beşiktaş, Domagoj Vida'nın lisansı çıkarttı.16741
  • Giriş : 19.01.2018 / 16:36:00

Beşiktaş Kulübü, golcü oyuncu Domagoj Vida'nın lisansı çıkarttı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Antalyaspor maçında kadroda önemli değişlik. Beşiktaş Kulübü, golcü oyuncu Domagoj Vida'nın lisansı çıkarttı.   

ŞAMPİY10

Beşiktaş, Demba Ba ile anlaşmaya vardı

Ankara resti çekti!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Beşiktaş, Demba Ba ile anlaşmaya vardı

Beşiktaş, Demba Ba ile anlaşmaya vardı

Beşiktaş Kulübü, yıldız futbolcu Demba Ba ile anlaşmaya vardı.

Galatasaraylılar, Arda Turan'ı defterden sildi

Galatasaraylılar, Arda Turan'ı defterden sildi

Galatasaraylılar, tecrübeli oyuncu Arda Turan'ı defterden sildi.

 

Beşiktaş'ta karar vakti! Kim gidecek?

Beşiktaş'ta karar vakti! Kim gidecek?

Beşiktaş'ta golcü bir oyuncu alınırsa kimin gönderileceği merak konusu oldu.

Fatih Terim, Cengiz Ünder için harekete geçti

Fatih Terim, Cengiz Ünder için harekete geçti

Teknik adam Fatih Terim, Cengiz Ünder için harekete geçti.

 

Haftanın hakemleri açıklandı! İşte o isimler

Haftanın hakemleri açıklandı! İşte o isimler

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nda bu hafta düdük çalacak hakemleri belli oldu.

Ozan Tufan, U19 ekibi hocasına emanet!

Ozan Tufan, U19 ekibi hocasına emanet!

Golcü futbolcu Ozan Tufan, U19 ekibi hocasına emanet edildi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya