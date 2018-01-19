Beşiktaş, Domagoj Vida'nın lisansı çıkarttı
Antalyaspor maçında kadroda önemli değişlik. Beşiktaş Kulübü, golcü oyuncu Domagoj Vida'nın lisansı çıkarttı.
ŞAMPİY10
DİĞER HABERLER
Beşiktaş, Demba Ba ile anlaşmaya vardı
Beşiktaş Kulübü, yıldız futbolcu Demba Ba ile anlaşmaya vardı.
Galatasaraylılar, Arda Turan'ı defterden sildi
Galatasaraylılar, tecrübeli oyuncu Arda Turan'ı defterden sildi.
Beşiktaş'ta karar vakti! Kim gidecek?
Beşiktaş'ta golcü bir oyuncu alınırsa kimin gönderileceği merak konusu oldu.
Fatih Terim, Cengiz Ünder için harekete geçti
Haftanın hakemleri açıklandı! İşte o isimler
Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nda bu hafta düdük çalacak hakemleri belli oldu.