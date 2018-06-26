Beşiktaş, Dorukhan ile 3 yıllık imzayı attı
Beşiktaş Kulübü, Eskişehir'de forma giyen yetenekli oyuncu Dorukhan Toköz ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
Dorukhan bu akşam Beşiktaş’ın sezon öncesi yapacağı ilk antrenmana katılacak. Eskişehirspor altyapısından yetişen ve defansif orta saha pozisyonunda görev yapan Dorukhan Toköz, geçen sezon kırmızı-siyahlı takımda 32 maça çıktı ve 1 gol attı.
NTV
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