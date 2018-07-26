Beşiktaş, Enzo Roco ile anlaşmaya vardı
Beşiktaş'tan açıklama geldi. Siyah-beyazlılar, Meksika'da forma giyen 25 yaşındaki oyuncu Enzo Roco ile anlaşmaya vardı.
Beşiktaş, 25 yaşındaki Şili'li stoper Enzo Roco'yu sözleşme imzalamak için İstanbul'a getiriyor.
Geçen sezonu Meksika takımlarından Cruz Azul'da geçiren Enzo Roco'nun, serbest statüsünde olduğu için bonservis sorunu bulunmuyor.
1.92 cm boyundaki stoper, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak.
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