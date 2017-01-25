Beşiktaş, Ersan Gülüm'ü KAP'a bildirdi!
Transfer üstüne transfer yapan Beşiktaş'ta yeni gelişmeler yaşanıyor. Ersan Gülüm'ün geçici transferi konusunda Kamuyu Aydınlatma Platformu nedeniyle açıklama yaptı.
Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklama şöyle:
"Ersan Adem Gülüm'ün geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile görüşmelere başlanmıştır.'
DİĞER HABERLER
Flaş! Riekerink gitmesine izin vermedi!
Birhan Vatansever'in Galatasaray'dan ayrılmasına Riekerink engel oldu.
Fenerbahçe'den Kayseri'ye sert tepki!
Fenerbahçe, Kayserispor maçı öncesi zehir zemberek bir açıklama yaptı.
Galatasaray Odeabank İsrail ekibini farka boğdu!
THY Avrupa Ligi 19. hafta mücadelesinde Galatasaray Odeabank İsrail ekibi Maccabi Fox'u ağırladı.
Fenerbahçe Rusya deplasmanında galip: 81-86
Euroleague'in 19. hafta maçında Rus ekibi UNICS Kazan deplasmanına çıkan Fenerbahçe, Rusya'dan galib
Aykut Kocaman: Türkiye ligi pis bir lig
Aykut Kocaman, takımı ve Türk futboluna dair önemli açıklamalarda bulundu.
Şenol Güneş: Bu futbolla bizi geçerler
Şenol Güneş, dün akşam oynanan Alanyaspor maçını değerlendirdi.