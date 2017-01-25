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Beşiktaş, Ersan Gülüm'ü KAP'a bildirdi!

Beşiktaş, Ersan Gülüm'ü KAP'a bildirdi!.14372
  • Giriş : 25.01.2017 / 16:14:00

Beşiktaş'tan Ersan Gülüm transferi ile ilgili açıklama geldi.

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Transfer üstüne transfer yapan Beşiktaş'ta yeni gelişmeler yaşanıyor. Ersan Gülüm'ün geçici transferi konusunda Kamuyu Aydınlatma Platformu nedeniyle açıklama yaptı.

Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Ersan Adem Gülüm'ün geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile görüşmelere başlanmıştır.'

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