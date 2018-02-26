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Beşiktaş-F.Bahçe derbisinde kızdıran şarkı

Beşiktaş-F.Bahçe derbisinde kızdıran şarkı.20616
  • Giriş : 26.02.2018 / 08:47:00

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Vodafone Park'ta çalınan şarkı şoke etti.

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Sepet Beşik

Bayern Münih mağlubiyeti sonrası Fenerbahçe'ye karşı zafer kazanan ve moral bulunan Beşiktaş'ın sahasında çaldığı 'Mini mini bir kuş donmuştu' şarkısı Fenerlileri kızdırdı.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin bitiş düdüğüyle birlikte Vodafone Park'ın hoparlörlerinden "Mini mini bir kuş donmuştu" şarkısı çalındı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın da şarkıya eşlik etmesi dikkat çekti.

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