Beşiktaş-F.Bahçe derbisinde kızdıran şarkı
Bayern Münih mağlubiyeti sonrası Fenerbahçe'ye karşı zafer kazanan ve moral bulunan Beşiktaş'ın sahasında çaldığı 'Mini mini bir kuş donmuştu' şarkısı Fenerlileri kızdırdı.
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin bitiş düdüğüyle birlikte Vodafone Park'ın hoparlörlerinden "Mini mini bir kuş donmuştu" şarkısı çalındı.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın da şarkıya eşlik etmesi dikkat çekti.
FANATİK
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