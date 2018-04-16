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Beşiktaş-F.Bahçe derbisinin hakemi belli oldu

Beşiktaş-F.Bahçe derbisinin hakemi belli oldu.15242
  • Giriş : 16.04.2018 / 17:47:00

Heyecanla beklenen Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu.

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Olaylı Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. perde. Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği rövanş maçı Barış Şimşek yönetecek.

Çarşamba akşamı saat 20.30'da Galatasaray Türk Telekom Stadyumu'nda Akhisarspor'u ağırlarken, perşembe akşamı ise yine saat 20.30'da Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Beşiktaş'ı konuk edecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda final 9 mayıs tarihinde Diyarbakır'da oynanacak.

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