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Beşiktaş, F.Bahçe'nin eski yıldızının peşinde

Beşiktaş, F.Bahçe'nin eski yıldızının peşinde.22104
  • Giriş : 27.12.2017 / 17:18:00

Beşiktaş, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Moussa Sow'un peşine düştü.

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Büyüyen Beşik

Avrupa'da emin adımlarla yoluna devam eden Beşiktaş, Cenk Tosun'dan boşalacak yeri Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Sow ile doldurmak istiyor.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; Ibrahimovic için Manchester United’a teklifini ileten Kartal, Demba Ba transferini de her bitirebilir. Bu oyuncuların yanı sıra menajerler Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Moussa Sow’u Beşiktaş’a önerdi. Dubai’den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Sow için yönetimin bir karar vermediği, bonservis bedelsiz gelmesi halinde transferin gündeme alınabileceği belirtildi.

Siyah-Beyazlılar’ın gündemindeki Manchester Unitedlı Marouane Fellaini, transfer söylentileri ile ilgili konuştu. Belçikalı yıldız, “Kulübüm bana bir teklif yaptı. Kabul edip etmeyeceğimi henüz bilmiyorum. Kafamda bir şeyler var ama henüz bunları açıklayamam. Jose Mourinho ile konuştuk. Buradan daha ayrılmadım. Kariyerime şimdilik burada devam ediyorum” ifadelerini kullandı.

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