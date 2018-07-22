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Beşiktaş, Fabri'nin yerine onu alacak

Beşiktaş, Fabri'nin yerine onu alacak.20780
  • Giriş : 22.07.2018 / 10:40:00

Beşiktaş, tecrübeli file bekçisi Fabri'nin yerine o isimi alacak.

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Sepet Beşik

Bir süredir Beşiktaş'ın kalesini koruyan ve takımdan gideceği açıklanan Fabri'nin yerine gelecek kalecinin kim olacağı belli oldu.

Fabri’nin Fulham’la anlaşmasının ardından İspanyol eldivenin yerini doldurmak için çalışma başlatan Kartal, Bursasporlu Harun Tekin için düğmeye bastı. Tecrübeli kaleci için Mustafa Pektemek’i takasta kullanmayı planlayan Beşiktaş; ek olarak Porto’dan Jose Sa ve Arsenal’li Ospina için de girişimlerini sürdürüyor.

Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar’ın, takımdan ayrılan isimlerin olması sonrasında bu konuda yükü arttı.

Son olarak takımın tecrübeli file bekçisi Fabricio Ramirez’in İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham’a transfer olması sonrasında önceliğini kaleci transferine veren yönetim, bu doğrultuda çalışmalarını hızlandırdı.

Kara Kartal’ın bu doğrultuda teknik direktör Şenol Güneş’in talebi sonrasında Bursaspor’un kalecisi Harun Tekin’i gündemine aldığı öğrenildi.

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