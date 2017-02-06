Beşiktaş-Fener derbisi Survivor'u geçti
TV8'de büyük beğeni ile izlenen Survivor programı bu hafta liderliği kaptırdı. Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş mücadelesi televizyonda en çok izlenen program oldu. Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olduğu maç reyting rekoru kırdı.
Dev derbi dün geceye damgasını vurdu. Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe, olaylı derbide Beşiktaş’ı 1-0 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.Açık kanaldan yayınlanan karşılaşma, izlenme oranlarında zirvede yer aldı.Büyük derbi, 17.51’lik oranıyla dün akşam televizyonda en çok izlenen program oldu.Derbinin en yakın takipçisi ise, 7.11’lik izlenme oranıyla Acun Ilıcalı’nın programı Survivor oldu.
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