Beşiktaş-Fener derbisinin hakemi belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası için devler kapışıyor. Futbolseverlerin merakla beklediği Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu.
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak kupa maçını Ali Palabıyık yönetecek.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 5 Şubat Pazar günü Vodafone Arena'da oynanacak maçta Ali Palabıyık düdük çalacak.
Mehmet Cem Satman ve Serkan Olguncan'ın yardımcı hakemler olarak görev alacağı müsabakanın dördüncü hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu.
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